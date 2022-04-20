Решетников: инфляция в России продолжает замедляться

Глава Минэкономразвития дает хороший прогноз по устойчивости экономики в условиях санкций.

Максим Решетников заявил, что инфляция в России продолжает замедляться. Такой информацией чиновник поделился на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях введенных Западом санкций. По сведениям министра, за последнюю неделю (с 9 по 15 апреля) показатель стал ниже прошлой отчетной недели.

Напомню, в начале марта цены повышались темпом более 2% в неделю. Данные по прошедшей неделе Росстат предоставит завтра, мы можем судить, что произойдет существенное замедление инфляции. Максим Решетников, глава Минэкономразвития

Также эксперт заявил о том, что экономическая система страны выдержала первый удар санкций Запада. При этом государство получило необходимое время для перестройки производственных и логистических цепочек. Максим Решетников считает, что во многом этому способствовали принимаемые кабмином и Центробанком антикризисные меры.

Решетников назвал ситуацию на рынке труда стабильной.

Фото и видео: Правительство России