Глава Минэкономразвития сообщил об отсутствии критических показателей по стране.

Максим Решетников назвал ситуацию на рынке труда стабильной. Глава Министерства по экономическому развитию на правительственном совещании, посвященному вопросам повышения устойчивости страны в условиях западных санкций, рассказал о том, что власти смогли нормализовать уровень локального роста безработицы в пострадавших экономических сферах.

По отношению к 4 марта у нас число работников, которые находятся в режиме неполной занятости, простоя или отпуске за свой счет, несколько увеличилось, на 50 тысяч…достигло 250 тысяч человек. Максим Решетников, глава Минэкономразвития РФ

Чиновник уверен в том, что основной рост безработицы по РФ зафиксирован в авиаперевозках и автомобильной промышленности. Однако Минэкономразвития не считает, что требуется разработка дополнительных мер для решения проблемы.

Решетников: экономика успешно справилась с первым ударом санкций.

Фото и видео: Правительство России