Решетников: экономика успешно справилась с первым ударом санкций

Глава Минэкономразвития сообщил о антикризисных мерах, позитивно сказавшихся на состоянии экономической системы РФ.

Максим Решетников сообщил, что российская экономика успешно справилась с первым ударом санкций. Соответствующее заявление глава министерства по экономическому развитию сделал на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономической системы страны в условиях введенных Западом санкций.

Экономика выдержала первый удар санкций, мы получили необходимое время на перестройку производственных цепочек, логистики и на структурные изменения в экономике. Максим Решетников, глава Минэкономразвития РФ

Эксперт подчеркнул, что на сегодняшний день план первоочередных антикризисных действий насчитывает почти 250 пунктов. Из данного перечня по 193 мерам подготовлены и приняты все необходимые правительственные решения.

Глава Минэкономразвития заявил о восстановлении запасов в магазинах.

Фото и видео: Правительство России