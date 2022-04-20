Максим Решетников объявил о наличии запасов продуктов долгосрочного пользования.

Глава Минэкономразвития заявил о восстановлении запасов в магазинах. Такое заявление Максим Решетников сделал на заседании президиума правительственной комиссии по вопросам повышения устойчивости экономической системы в условиях санкций Запада. Чиновник уточнил перед коллегами, что запасы продовольственных товаров длительного хранения вернулись в магазины в соответствии с объемами на февраль текущего года.

Приобретение товаров длительного пользования: муки, сахара, растительного масла, соли за прошедшую неделю было на четверть ниже, чем на эталонной неделе, на докризисной неделе. Максим Решетников, глава Минэкономразвития РФ

Эксперт напомнил, что стабилизация продовольственной ситуации привело к восстановлению запасов в розничных сетях. Объем товаров в них вернулся на уровень того, что фиксировался на середину февраля.

Глава Минэкономики назвал обоснованным текущий курс рубля.

Фото и видео: Правительство России