Глава Минэкономразвития заявил о восстановлении запасов в магазинах. Такое заявление Максим Решетников сделал на заседании президиума правительственной комиссии по вопросам повышения устойчивости экономической системы в условиях санкций Запада. Чиновник уточнил перед коллегами, что запасы продовольственных товаров длительного хранения вернулись в магазины в соответствии с объемами на февраль текущего года.
Приобретение товаров длительного пользования: муки, сахара, растительного масла, соли за прошедшую неделю было на четверть ниже, чем на эталонной неделе, на докризисной неделе.
Максим Решетников, глава Минэкономразвития РФ
Эксперт напомнил, что стабилизация продовольственной ситуации привело к восстановлению запасов в розничных сетях. Объем товаров в них вернулся на уровень того, что фиксировался на середину февраля.
Глава Минэкономики назвал обоснованным текущий курс рубля.
Фото и видео: Правительство России
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