Максим Решетников сообщил о стабилизации в банковской сфере.

Глава Минэкономики назвал обоснованным текущий курс рубля. Такое заявление чиновник сделал на правительственном заседании президиума комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях западных санкций. По мнению Максима Решетникова, курс национальной валюты по отношению к американскому доллару или евро соответствует текущей обстановке, а финансовый сектор страны стабилен.

Ситуация в финансовом секторе остается стабильной, рубль на прошлой неделе торговался около 80 рублей за доллар США, считаем эти показатели обоснованными в текущих условиях, снижаются доходности по ОФЗ. Максим Решетников, глава Минэкономразвития РФ

В Минэкономразвития заметили, что из страны ушел ажиотажный спрос на внутреннем рынке. Данные оборотов контрольно-кассовой техники показывают экспертам, что по обороту на потребительском рынке Россия находиться чуть ниже докризисного периода.

Решетников: 14 компаний вернулись по амнистии капитала.

Фото и видео: Правительство России