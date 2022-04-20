Решетников: 14 компаний вернулись по амнистии капитала

Решетников заявил, что за месяц 14 компаний вернулись в Россию по четвертому этапу амнистии капитала. Такими сведениями министр по экономическому развитию поделился с коллегами на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономической системы страны в условиях западных ограничений. Эксперт добавил, что порядка еще 20 предприятий выразили свою заинтересованность в программе.
Существенно упрощены условия для переезда в специальные административные районы. Мы видим, что уже за эти четыре недели возвратились 14 крупных компаний, еще порядка 20 компаний сейчас работают…
Максим Решетников, глава Минэкономразвития
Напомним, что в марте 2022 год министр финансов Антон Силуанов сообщал кабинету министров о том, что российское правительство приняло все необходимые антикризисные меры по привлечению капитала в РФ. В частности, речь шла о запуске масштабного проекта по амнистии капитала.
Собянин заявил об отсутствии критических явлений на рынке труда в регионах.
Фото и видео: Правительство России
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