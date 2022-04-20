Глава Москвы рассказал о ситуации по стране с безработицей.

Собянин заявил об отсутствии критических явлений на рынке труда в регионах России. Соответствующее заявление глава российской столицы сделал на правительственном заседании по вопросу повышения устойчивости отечественной экономики. Мэр Москвы считает, что в регионах нет критической ситуации на рынке труда. При этом он призвал власти страны "держать руку на пульсе". Чиновник напомнил коллегам о работе государственных программ, запущенных Минтрудом.

Один из больших и серьезных вызовов - проблемы занятости, мы видим некую волатильность на рынке труда, но тем не менее каких-то сверхкритических явлений нет. Более того, программы, запущенные Минтруда, они действуют. Сергей Собянин, мэр Москвы

В настоящее время во всех регионах страны созданы комиссии по устойчивому развитию экономики. Ими управляют главы субъектов РФ. Местными властями утверждены планы действий в сложившейся сложной экономической ситуации при санкционном давлении Запада.

Минфин: доверие к российской банковской системе вернулось.

Фото и видео: Правительство России