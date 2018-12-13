Росстат: низкий рост ВВП не оправдал ожидания Минэкономразвития

Индекс физического объёма ВВП остановился на 0,5% г/г. В свою очередь, по данным Минэкономразвития, в 1 квартале показатель равен 0,8% г/г.

Росстат привёл данные, согласно которым объём роста ВВП в 1 квартале ниже, чем оценка объема роста показателя согласно данным Минэкономразвития. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Снижение показателя ВВП связывают с ослаблением внутреннего спроса наряду с увеличением налоговой нагрузки. Индекс физического объёма ВВП остановился на 0,5% г/г. В свою очередь, по данным Минэкономразвития, в 1 квартале показатель равен 0,8% г/г. Эксперты отмечают, что на индекс физического объёма ВВП оказывает дополнительную нагрузку сохранение низких темпов роста остатки задолженностей по активным кредитным операциям и снижение ипотечного кредитования. Низкий рост ВВП обусловлен и замедлением инфляции.

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