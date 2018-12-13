Афериста, продававшего арендованные машины, посадили на 6,5 лет

На своих махинациях он заработал более 16,4 миллиона рублей.

Суд в Василеострвоском районе вынес обвинительный приговор петербуржцу, который продавал арендованные автомобили. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Как стало известно, подсудимый заключал с местными жителями договоры аренды легковушек с правом выкупа, после чего продавал машины. На своих махинациях он заработал более 16,4 миллиона рублей.

Судья назначил ему наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее Piter.TV писал о судьбе наркоторговца из Мариинской больницы, который по решению суда проведет за решеткой пять лет.

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