Петербуржец продавал наркотики в Мариинской больнице

Драгдилер был задержан сотрудниками полиции прямо после сделки.

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес обвинительный приговор в отношении мужчины, продававшего наркотики в больнице. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

В ходе следствия было установлено, что подсудимый продал в стенах Мариинской больницы запрещенное вещество на сумму 2,5 тысячи. После сделки драгдилер был задержан сотрудниками полиции.

Судья приговорил обвиняемого к 5 годам в исправительной колонии строгого режима.

Ранее Piter.TV писал о матери двоbх детей, которая организовал на Будапештской улице наркопритон. Женщина предоставляла комнату и ванную в коммуналке, где она жила с чадами, для употребления психотропов и наркотиков

Фото: Piter.TV