Петербуржец продавал наркотики в Мариинской больнице

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес обвинительный приговор в отношении мужчины, продававшего наркотики в больнице. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.
В ходе следствия было установлено, что подсудимый продал в стенах Мариинской больницы запрещенное вещество на сумму 2,5 тысячи. После сделки драгдилер был задержан сотрудниками полиции.
Судья приговорил обвиняемого к 5 годам в исправительной колонии строгого режима.
Ранее Piter.TV писал о матери двоbх детей, которая организовал на Будапештской улице наркопритон. Женщина предоставляла комнату и ванную в коммуналке, где она жила с чадами, для употребления психотропов и наркотиков
Фото: Piter.TV
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