На Будапештской мать двоих детей организовала наркопритон

Во время употребления запрещенных веществ мать жестоко вела себя со своими детьми. Уголовное дело передано в суд.

Во Фрунзенском районе перед судом предстанет мать двоих детей за содержание наркопритона. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

В отношении женщины возбуждены уголовные дела по статьям "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств, психотропных веществ".

Как утверждает следствие, женщина предоставляла комнату и ванную в коммуналке на Будапештской для употребления психотропов и наркотиков. В этой же квартире были и ее несовершеннолетние дети, с которыми она вела себя агрессивно во время употребления запрещенных веществ.

Хозяйку притона, возможно, лишат родительских прав. Также ей грозит до четырех лет лишения свободы.

Еще одна петербурежнка в начале 2019 года сдавала комнату в обмен на наркотики.

Фото: Piter.TV