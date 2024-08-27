Полиция ликвидировала наркопритон на улице Верности

В квартире находились шестеро молодых людей и 387 грамм запрещёнки.

Сотрудники полиции Калининского района по обращению местной жительницы провели проверку в квартире дома 6 по улице Верности, где было зафиксировано нарушение общественного порядка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ходе осмотра помещения правоохранители обнаружили шестерых молодых людей в возрасте 18-22 лет и изъяли четыре брикета с веществом растительного происхождения (предварительно идентифицировано как гашиш) общим весом 387 граммов, а также вакуумную упаковку, пластиковые контейнеры с аналогичным содержимым и электронные весы со следами наркотических веществ.

19-летний арендатор квартиры задержан по подозрению в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере (ст. 30 ч. 3 и ст. 228.1 ч. 4 п. "г" УК РФ), в отношении остальных пяти посетителей составлены административные протоколы за потребление наркотиков (ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ). Все изъятые вещества направлены на экспертизу, расследование уголовного дела продолжается.

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Фото: Piter.TV