Петербурженка сдавала комнату в обмен на наркотики

Ее могут посадить в тюрьму на 4 года.

На Заводской улице петербурженка организовала наркопритон в своей собственной квартире. Об этом сообщает прокуратура Колпинского района.

По предварительной информации, 24-летняя девушка употребляла наркотические средства и психотропные вещества в своей коммунальной квартире. Компанию ей составляли ее знакомые. Кстати, эти знакомые жили в квартире у этой девушки, а за это расплачивались наркотиками.

Девушка может сесть в тюрьму на четыре года. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело " Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Фото: Piter.TV