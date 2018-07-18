Впервые Росстат рассчитал долю нефти и газа в ВВП России. Отмечается, что доля нефтегазового сектора в ВВП в 2020 году составила 15,2%. Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял 19,2%, пишет РБК.
В денежном эквиваленте доля нефтегазового сектора составила 16,3 трлн рублей из 107 трлн рублей.
Данные привел замначальника отдела произведенного ВВП Управления национальных счетов Росстата Павел Максимов.
Ранее в Минсельхозе заявили, что в России рост цен на продукты останется в рамках инфляции. Стало известно, что цены производителей на базовые продукты стабильны.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
А чему удивляться ? Если 80% акций принадлежат западным компаниям . От России осталась только земля и народ . Вооружение и то только на бумаге , как танк АРМАТА .