Она составила 15,2%.

Впервые Росстат рассчитал долю нефти и газа в ВВП России. Отмечается, что доля нефтегазового сектора в ВВП в 2020 году составила 15,2%. Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял 19,2%, пишет РБК.

В денежном эквиваленте доля нефтегазового сектора составила 16,3 трлн рублей из 107 трлн рублей.

Данные привел замначальника отдела произведенного ВВП Управления национальных счетов Росстата Павел Максимов.

Ранее в Минсельхозе заявили, что в России рост цен на продукты останется в рамках инфляции. Стало известно, что цены производителей на базовые продукты стабильны.

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