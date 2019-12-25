В Минсельхозе заявили, что в России рост цен на продукты останется в рамках инфляции

Сейчас цены производителе на все базовые продукты питания стабильны.

Советник министра сельского хозяйства Юрий Косован заявил, что Минсельхоз ожидает роста цен на продукты в России в рамках инфляции.

Он подчеркнул, что в настоящее время цены производителей на все базовые продукты стабильны. Косован отметил также, что меры поддержки и регулирования, которые приняло правительство, позволили снизить волатильность и начать без резких колебаний новый сельхозгод.

По отдельным категориям сейчас наблюдается снижение стоимости, и в дальнейшем, по мере поступления нового урожая, эта тенденция продолжится, - сказал он.

По словам Косована, с декабря 2020 года цены на сахар и подсолнечное масло почти не изменились. Не демонстрируют резкой динамики в последние месяцы также цены на крупы.

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