Росстат представил рейтинг регионов с самым большим количеством людей с хроническими заболеваниями

Самые здоровые люди живут в Чечне.

В Росстате рассказали, в каких регионах больше всего здоровых и больных людей. О результатах исследования 18 апреля сообщает RT.

Как выяснилось, больше всего жителей с хроническими заболеваниями обнаружили в Кировской области (37,3%). На втором месте Орловская области (37,1%). Дальше следуют Белгородская (36,5%), Архангельская (36,4%) и Псковская (35,9%) области.

На здоровье почти не жалуются в Чечне. На хронические заболевания не жаловались и жители Ямало-Ненецкого АО. Следом идут Севастополь, Чукотка и Дагестан.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что Росстат назвал долю обращающихся к экстрасенсам россиян.

Видео: Piter.tv