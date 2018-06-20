Росстат назвал долю обращающихся к экстрасенсам россиян

Всего из числа респондентов каждый третий человек не стал обращаться к врачу.

Росстат подсчитал долю обращающихся к экстрасенсам и гомеопатам. Оказывается, более 2% россиян во время болезни отказались от услуг врачей и обратились к целителям. Эти данные получили в Росстате по итогам исследования за прошлый год.

Всего из числа респондентов каждый третий человек не стал обращаться к врачу. Россияне выбирали самолечение (51%) и медицинские консультации (12,1%).Чаще всего к людям со сверхспособностями обращаются люди с серьезными заболеваниями.

Ранее сообщалось, что Росстат связал бедность с одиночеством.

Фото и видео: Piter.TV