Росстат: "В 2020 году численность населения России практически не изменится"

Согласно "высокому" прогнозу к ноябрю следующего года в России будут жить чуть более 147 миллионов человек. В этом году в России проживают 146,8 миллионов человек.

Росстат предположил, что к 2020 году население России может вырасти совсем незначительно. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на пресс-службу Росстата.

Согласно "высокому" прогнозу к ноябрю следующего года в России будут жить чуть более 147 миллионов человек. При этом, в эту цифру входят не только россияне, но и иностранцы, лица без гражданства, которые постоянно живут в России. По данным ведомства, в июле 2019 года в России жили 146,8 миллионов человек.

По "низкому" прогнозу" к ноябрю 2020 года население России составит около 146,6 миллионов человек. Точный результат будет известен только после Всероссийской переписи населения, которая пройдет в октябре 2020 года.

Росстат: в России зафиксирован рост бедности.

Видео: YouTube/ Finding Footage; Michael Fleming; Глеб Соловьев