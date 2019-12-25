Татьяна Голикова озвучила статистику за май.

Росстат обнародовал ежемесячные данные о числе умерших. Чиновники опубликовали сведения за май текущего года. Сведения во время брифинга представила российский вице-премьер Татьяна Голикова. Она озвучила коллегам статистику профильного ведомства.

Оказалось, что инфицированные коронавирусом за этот период погибли в 14 971 случае. Еще 2 192 пациента также могли погибнуть от COVID-19, но выяснение этого обстоятельства требует дополнительных исследований. Общее количество погибших по всем причинам за месяц - 162 283 человек. С начала года в РФ скончались 914,4 тысячи жителей. Этот показатель превышает аналогичный за 2020 год на 17,1%.

За май в 984 случаях россияне скончались от иного заболевания, спровоцированного коронавирусом. Еще 2 740 человек умерли, имея положительный тест на коронавирус, но не от инфицирования.

Напомним, что в мае зафиксирован минимальный показатель ежемесячной общей смертности с начала года.

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Фото: Krenlin.ru