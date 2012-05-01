Росстат: нефтегазовый ВВП в I квартале 2023 года полностью восстановился

Сергей Галкин прокомментировал работу ведомства перед председателем российского правительства.

Ненефтегазовый уровень ВВП за первый квартал 2023 года полностью восстановился и даже превысил уровень аналогичного периода прошлого года на 1,3%. Соответствующие данные в рамках рабочей встречи с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным рассказал глава Федеральной службы государственной статистики (Росстата) Сергей Галкин.

Превысил уровень I квартала 2022 года на 1,3%. Это свидетельствует о том, что экономика успешно адаптировалась и структурно перестраивается при беспрецедентном влиянии санкционного давления. Сергей Галкин, руководитель Росстата

В Петербурге рождаемость упала на пять процентов.

Фото и видео: Правительство России