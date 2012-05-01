Росстат: нефтегазовый ВВП в I квартале 2023 года полностью восстановился

Ненефтегазовый уровень ВВП за первый квартал 2023 года полностью восстановился и даже превысил уровень аналогичного периода прошлого года на 1,3%. Соответствующие данные в рамках рабочей встречи с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным рассказал глава Федеральной службы государственной статистики (Росстата) Сергей Галкин.
Превысил уровень I квартала 2022 года на 1,3%. Это свидетельствует о том, что экономика успешно адаптировалась и структурно перестраивается при беспрецедентном влиянии санкционного давления.
Сергей Галкин, руководитель Росстата
В Петербурге рождаемость упала на пять процентов.
Фото и видео: Правительство России
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