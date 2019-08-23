Росстат назвал регионы, в которых проживают самые богатые чиновники

Больше всех получают муниципальные управленцы в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском АО.

Специалисты Росстата назвали регионы России, в которых проживают самые богатые чиновники. Данные исследования опубликовал РБК.

Самые высокие зарплаты получают муниципальные управленцы в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Их ежемесячная оплата труда составляет 133 и 97 тысяч рублей соответственно.

Самые низкие ежемесячные выплаты у чиновников в Псковской области и Забайкальском крае – всего 18 тысяч рублей.

В 14 из 85 субъектов муниципальные госслужащие зарабатывают больше, чем средний местный житель. Так, в ЯНАО они получают больше примерно на треть. Такие показатели, в частности, зафиксированы на Крайнем Севере, в Калининграде и Крыму.

В свою очередь зарплата московских чиновников составляет 91 тысячу рублей в месяц, петербургских – 56 тысяч.

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Видео: YouTube / Paramount Pictures