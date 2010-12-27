Названы имена самых успешных мужчин российского шоу-бизнеса

Одним из них является актер Данила Козловский.

Журналисты издания sm-news составили список самых успешных мужчин российского шоу-бизнеса. В их числе оказался актер Данила Козловский, который прославился благодаря ролям в таких фильмах, как "Легенда №17", "Экипаж", "Викинг" и "Тренер".

Компанию Козловскому составил Александр Кержаков. Бывший игрок сборной России, а ныне старший тренер юношеской команды признан лучшим бомбардиром в истории российского футбола (233 гола) и лучшим нападающим в истории "Зенита" (161 гол) и сборной России (30 голов).

В списке также можно увидеть имя Кирилла Нагиева. Сын актера и телеведущего Дмитрия Нагиева пошел по отцовским стопам и стал артистом. В частности, он известен по роли в фильме 2012 года "Бригада: Наследник". Сейчас пробует себя в роли режиссера. У Кирилла есть девушка Юлия Мельникова. Но о женитьбе речи пока не идет.

Актер Петр Федоров сыграл десятки ролей во многих знаменитых российских фильмах. В их числе "Обитаемый остров", Сталинград", "Елки 3", "А зори здесь тихие" и другие. Кроме того, он служит в театре Станиславского и работает с такими мэтрами отечественного кино, как Федор Бондарчук и Владимир Мерзоев.

Всеми узнаваемый герой фильма "Горько!" Александр Паль поражает зрителей своей харизмой и твердым характером. Известного актера зачастую можно увидеть не только в кино, но и на улицах города. Он нередко принимает участие в митингах и периодически попадает в полицейский участок. Храбрый и привлекательный герой нашего времени не женат и не состоит ни с кем в отношениях.

Ранее мы писали, что Мария Шарапова стала самой богатой спортсменкой в мире.

Фото: Instagram / danilakozlovsky, a.kerzhakov11, kirill_nagiev, petrpetrovitch, palsascha