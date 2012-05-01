Росстат фиксирует рост обрабатывающего производства на 3% по итогам 4 месяцев 2023 года

Росстат фиксирует рост обрабатывающего производства на три процента по результатам первых четырех месяцев 2023 года,. Соответствующее заявление сделал руководитель профильной государственной службы Сергей Галкин в ходе своей рабочей встречи с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным.
В промышленности активно растут обрабатывающие производства - почти на 3% рост по четырем месяцам 2023 года. И инвестиции в основной капитал, несмотря на высокую базу прошлого года, в I квартале показывают положительную динамику - 0,7%.
Сергей Галкин, глава Росстата
Росстат сообщил о появлении в России еще четырех городов-миллионников.
Фото и видео: Правительства России
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