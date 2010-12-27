Росстат: естественная убыль населения выросла более чем на 33 тысячи человек

Темпы роста смертности снижаются не так быстро, чтобы "перебить" низкую рождаемость.

Специалисты Росстата выяснили, что естественная убыль населения (ЕУН) в стране за последние пять месяцев увеличилась на 33 тысячи человек. Согласно статистическим данным, с января по мая 2019 года умерло 780 тысяч россиян. За этот же период времени родилось только 600 тысяч младенцев. В результате ЕУН составил около 180,4 тысяч граждан. Сведения опубликованы в документе о естественному движению населения в России.

Напомним, что ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия продолжает терять население в катастрофических масштабах. Рождаемость снижается, как и смертность. Однако, люди погибают не в таких замедленных темпах, как надеялись чиновники.

Ранее Piter.tv писал о том, что роспотребнадзор назвал главный фактор развития рака в стране.

Фото: Piter.tv