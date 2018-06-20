В российских городах появятся уменьшенные дорожные знаки

Решение об установке таких знаков будут принимать городские власти.

С 1 мая в России вступает в силу действие национального ГОСТа, который разрешает городским властям устанавливать на улицах уменьшенные дорожные знаки. Документ подписан Росстандартом. Об этом сообщает "Коммерсант".

ГОСТ может допустить новый изменения, например, правый поворот на красный сигнал светофора. Также могут появиться указатели Выделенная полоса трамвая", "Диагональный пешеходный переход" и совмещенные знаки "Платная парковка", "Парковка для инвалидов". Знаки будут иметь следующие размеры: 500х500 и 400х400 мм. Размещать их будут в центре городов, в районе исторической застройки и на "нескоростной улично-дорожной сети".

Данный проект планировался с 2015 года, эксперимент в Москве оказался успешным, поэтому было решено ввести его по всей стране.

Это добровольный к применению документ. Органы власти, ответственные за установку средств организации движения, как и раньше, сохраняют право использовать обычные и экспериментальные знаки. Антон Шалаев, заместитель руководителя Росстандарта

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Видео: Piter.TV