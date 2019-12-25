Росстандарт утвердил новый ГОСТ на шариковые ручки. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на документ.

Новые требования вступят в силу в сентябре 2026 года. Отмечается, что предыдущий ГОСТ на шариковые ручки был переиздан в 2005 году. В новом документ установили требования к материалам, из которых можно изготавливать такие ручки. Так, металлические детали ручек должны быть произведены из коррозионно-стойких металлов. Кроме того, материалы, из которых изготавливают составные части ручек и стержни, не должны представлять вред для здоровья человека.

Также в Росстандарте подчеркнули, что ручка должна писать без нажима с первого касания руки. Длина непрерывной линии без клякс должна составлять не менее 400 метров. Это касается стержней, у которых диаметр свыше трех миллиметров.

