Росстандарт утвердил ГОСТ для квест-комнат

Специалисты рассказали о нововведениях, которые вступят в силу с декабря следующего года.

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на квест-комнаты для лиц старше 18 лет. Документ классифицирует услуги и устанавливает требования к безопасности и организации мероприятий. Соответствующая информация по СМИ распространена пресс-службой надзорного ведомства. Известно, что нововведения вступят в законную силу с 1 декабря 2026 года согласно приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Утвержден новый национальный стандарт ГОСТ Р 72490-2025 "Услуги населению. Услуги в области развлечений. Услуги квест-комнат для взрослых. Общие требования и требования безопасности", направленный на формирование единого подхода к организации и оказанию услуг квестов для лиц старше 18 лет пресс-служба Росстандарта

Эксперты пояснили, что квесты для взрослой аудитории получают широкое распространение и устойчивый спрос по стране. Единый государственный стандарт, в частности, устанавливает термины, классификацию услуг, общие требования к организации квестов и требования по безопасности помещениям, оборудованию, техническим элементам и рабочей силе. Также отдельное внимание власти уделили аспектам, которые связаны с применением технических и сценических элементов, декораций, взаимодействием личного состава кевт-комнат с клиентами. Власти уверены, что организаторы подобных мероприятий должны соблюдать требования к техническому состоянию и исправности используемого оборудования и декораций. Они обязаны обеспечить беспрепятственный и экстренный выход людей в случае возникновения опасных ситуаций.

Напомним, что первый в России стандарт на услуги квест-комнат для детей был утвержден правительство еще два года назад. Новый и действующий ГОСТы теперь становятся ключевыми документами в сфере обеспечения качества и безопасности развлекательных услуг.

Фото: pxhere.com