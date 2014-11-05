Если актуализация потребуется, то она не должна сказаться на ухудшении существующих норм.

Росстандарт не утверждал новых ГОСТов на шоколадные конфеты, а также не получал соответствующие проекты на утверждение. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы надзорного ведомства. Специалисты уточнили, что в СМИ распространились данные о том, что якобы происходит изучение пунктов ГОСТа, который дает разрешение производителям называть "шоколадными" изделия, которые содержат только девять процентов какао-продуктов.

Росстандарт не утверждал новых национальных стандартов, устанавливающих требования к шоколадным изделиям и конфетам. Проекты стандартов на данную продукцию также на утверждение в ведомство не представлялись. пресс-служба Росстандарта

В настоящее время на территории страны продолжает действовать ГОСТ Р 53041-2008 "Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства. Термины и определения". Однако в 2022 году Евразийской экономической комиссией были внесены изменения в технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011). В связи с обновлением там были установлены особые требования к шоколаду и шоколадным изделиям. Поправки могут привести к необходимости актуализации отдельных стандартов в России. Однако подобные мероприятия могут быть организованы только при условии достижения консенсуса внутри страны и согласования их со странами-членами ЕАЭС.

