С 1 марта 2019 года общежития будут будить студентов на первые пары

Эта услуга будет называться "утренней побудкой".

Росстандарт разработал новый документ, который устанавливает новые требования для студенческих общежитий. В частности, специалисты предлагают ввести для студентов утреннюю побудку. По словам декана факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александра Шатилова, утренняя побудка — необходимая услуга, благодаря которой студенты перестанут пропускать первые пары. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, Росстандарт установил требования к условиям проживания в общежитиях. Согласно документу, комнаты должны быть рассчитаны не более чем на четырех студентов. На каждые 10 человек, проживающих в блоке, должен приходиться минимум один санузел. Также учащимся должны выдавать утюги, фены, гладильные доски, нитки и иголки.

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