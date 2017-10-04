В России могут появиться новые дорожные знаки для велосипедистов и автомобилистов

В правительство размышляют о создании знаков "Велосипедная зона" и "Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса".

В России могут появиться новые дорожные знаки. Они будут касаться велосипедистов и автомобилистов. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на слова представителя Минтранса.

По его словам, правительство размышляет о создании таких знаков, как "Велосипедная зона" и "Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса". При этом он напомнил, что с июля 2018 года вступили в силу "Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств", "Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей" и "Экологический класс транспортного средства".

Представитель Минтранса опроверг информацию о создании знаков "Трамвайная полоса", "Следующий перекресток", "Простая вафля", "Способ парковки" и "Диагональный переход".

Ранее мы сообщали о том, какие изменения ждут россиян с 1 июня 2018 года: кого коснутся нововведения.

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