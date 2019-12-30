В список вошли 157 автозаправочных станций.

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом, факты фальсификации которого были выявлены в 2019 году. Об этом сообщается на сайте агентства.

Всего в список попали 157 автозаправочных станций. Больше всего претензий к топливу в Центральном федеральном округе и Южном федеральном округе, где Росстандарт выявил 33 АЗС с фальсификатом. Следом идет Сибирский федеральный округ - 32 заправки, Уральский федеральный округ – 25 и Дальневосточный федеральный округ – 17 таких заправок. АЗС Москвы и Московской области, Петербурга и Ленобласти в указанный перечень не попали.

Среди наиболее распространенных нарушений специалисты выделили несоответствие заявленному октановому числу, а также повышенное содержание серы в бензине и солярке.

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