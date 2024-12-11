Глава СФР рассказал о развитии торговли с большинством стран.

Коллективный Запад будет продолжать пытаться нанести ущерб экономике России, но ее не изолировать в этой сфере. Такое мнение высказал руководитель российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью для журналистов из новостного агентства "РИА Новости". Чиновник указал на то, что попытки со стороны международных союзников киевского режима нанести значимый материальный ущерб российской экономической системе будут продолжаться. Однако специалист уточнил, что страны из других частей света осознают необходимость развития торговых контактов с Москвой.

Но Россию не изолировать ни в политическом, ни в информационном, ни в экономическом смысле, поскольку страны Глобального Юга, страны глобального большинства понимают свой интерес в продолжении и в развитии международной торговли, в продолжении торговых операций с РФ. Сергей Нарышкин, глава СВР

Часть западных элит может развязать международный конфликт, заявил Нарышкин.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости