Сергей Нарышкин напомнил о смене порядка мирового устройства.

Нельзя полностью исключать вероятность того, что часть западных политических ради своих собственных интересов попытаются развязать какой-либо международный конфликт. Такое мнение высказал руководитель российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью для журналистов из новостного агентства "РИА Новости". Чиновник указал на то, что в настоящее время происходит переход от однополярного, отживающего свой век миропорядка, "основанного на правилах" коллективного Брюсселя и Вашингтона, к более справедливому миропорядку. Глава СВР добавил, что процесс не будет простым и характеризуется определенными рисками.

Хотя, конечно, нельзя исключать того, что часть западных элит, так называемых элит, предпримет какие-либо действия, чтобы развязать тот или иной международный конфликт. Сергей Нарышкин, глава СВР

Эксперт указал журналистам, что "бывший гегемон" в лице американской администрации постепенно деградирует и теряет контроль на геополитической арене. Одновременно с этим на планете появляются новые мощные, авторитетные игроки, которые имеют большой потенциал развития и способность обеспечивать безопасность и стабильность, чем США.

Глава СВР Сергей Нарышкин дал прогноз на 2025 год.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости