Эксперт напомнил о формировании другого миропорядка.

Обстановка на геополитической арене в 2025 году будет нестабильной. Такое мнение высказал руководитель российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью для журналистов из новостного агентства "РИА Новости". Чиновник указал на то, что в настоящее время фиксируется переход от однополярного мироустройства к более справедливому и новому порядку.

Уже сегодня понятно, что 2025 год не будет спокойным. Многое зависит от того, насколько региональным и глобальным игрокам хватит и здравого смысла, и выдержки. И этот процесс, конечно, имеет свои риски, и очень непростой. Сергей Нарышкин, глава СВР

Ранее, в декабре 2025 года директор СВР спрогнозировал, что Вашингтон и коллективный Брюссель ожидает сложный, драматический период внутренних междоусобиц, которые по привычке будут списываться политическими лидерами Запада на "руку Москвы". По мнению специалиста, многополярный мир в будущем должен будет включить в себя и США, и европейские державы. Однако условием для этих государств станет то, что они получат равные права с другими.

Нарышкин назвал исторической память фундаментом российско-вьетнамских отношений.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости