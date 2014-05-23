Глава РИО напомнил о начале отношений между РФ Вьетнамом.

Общая историческая память служит прочным фундаментом для двусторонних российско-вьетнамских отношений, развивающихся в духе стратегического партнерства.Соответствующее заявление сделал председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки страны Сергей Нарышкин в приветственном слове, обращенном к участникам научно-практической конференции РИО. Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Память об общем пути, пройденном нашими народами, служит сегодня прочным фундаментом российско-вьетнамских отношений, развивающихся в духе всеобъемлющего стратегического партнерства. видеоприветствие Сергея Нарышкина

Председатель РИО указал на то, что между Москвой и Ханоем заключено более 80 договоров и межправительственных соглашений. При этом общий объем товарооборота регулярно увеличивается. сергей Нарышкин заметил, что значительный импульс данному сотрудничеству также придал недавний рабочий визит во Вьетнам российского президента Владимира Путина.

Реставрацию невского фасада Петропавловской крепости могут завершить позже сроков.

Фото и видео: ВЭФ 2024