Россиянку с сыном зарубили топором и сожгли из-за двух тысяч рублей

Полиция в Удмуртии поймала двоих преступников, совершивших убийства матери с ребенком.

Журналисты из Telegram-канала "112" рассказали о том, что в Удмуртии двое преступников жестоко расправились с женщиной несовершеннолетним ребенком из-за нескольких тысяч рублей. Со ссылкой на правоохранительные органы в СМИ уточнили, что подозреваемыми являются ячеслав Широбоков и Кирилл Стремоусов. Мужчины пришли к местной жительнице для того, чтобы потребовать от нее вернуть долг. Фигуранты расследования проникли в деревянное здание через окно, расположенное на веранде. Поняв, что у женщины нет денежных средств, один из злоумышленников напал на нее с топором. Удар был нанесен по голове. На этот шум к незваным гостям выбежал мальчик, который получил несколько ударов в шею и голову. Далее тела жертв убийцы решили вынесли в баню. Они забросали погибших матрасами, после чего - подожгли. В настоящее время полиция задержала подозреваемых. Им 22 и 23 года. В случае признания их вины судом, мужчинам грозит пожизненное лишение свободы.

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Фото и видео: Telegram / 112