Россиянка Полина Кудерметова впервые вышла в полуфинал турнира WTA

Россиянка обыграла сербку Нину СТоянович.

Российская представительница Полина Кудерметова вышла в полуфинал международного теннисного турнира, организованного в категории WTA 250. Мероприятие проводится на территории мексиканского города Мериде. Общий призовой фонд состязания в 2024 году составляет более 265 тысяч долларов. В четвертьфинале спаортсмена, которая является 133-ой ракеткой мира, смогла обойти по очкам на корте сербскую оппонентку Нину Стоянович. Матч завершился с результатом 5:7, 6:4, 6:3. Соперницы сражались в течение 2 часов 25 минут. Далее за выход в финал россиянка сыграет против американки Энн Ли. Для 21-летней уроженки Москвы данный полуфинал станет первым в ее профессиональной карьере в WTA-туре.

Касаткина уступила в четвертьфинале турнира в Токио.

Фото и видео: YouTube / WTA