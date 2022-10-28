Полиция поймала злоумышленника с поличным.

Россиянина задержали за вымогательство у миллиардера 40 миллионов рублей. Известно, что пострадавшим оказался бизнесмен, находящийся в списке авторитетного издания Forbes, Вадим Мошкович. Известно, что своей "жертве" мошенник пытался угрожать распространением компромата: переписки и фотографий, в том случае, если предприниматель откажется платить преступнику. Однако бизнесмен принял решение обратиться за помощью в правоохранительные органы. В результате встреча со злоумышленником была назначена в одном из ресторанов, расположенном на Рублевском шоссе. Полиция задержала подозреваемого сразу после факта передачи ему денежных средств. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Мундепа Данишевского отправили под стражу по делу об организации незаконной миграции.

Фото и видео: Telegram / 112