Россиянина осудили за передачу данных о ВМФ РФ Киеву

Мужчина сам решил сотрудничать с террористами и ГУР Украины.

Южный окружной военный суд приговорил российского гражданина Дмитрия Левина к 15 годам заключения, которое он проведет в исполнительной колонии строгого режима. Мужчина признан виновным по части 2 статьи 205.5 и 275 УК РФ в террористической деятельности, государственной измене, за передачу информации о Военно-морском флоте страны,дислоцированного в городе Новороссийске. Известно, что данные мужчина отправлял украинской разведке и террористической организации "Русский добровольческий корпус"*, запрещенной на территории России. В надзорном ведомстве установили, что уроженец Горловки в 2024 году самостоятельно связался с представителями Главного управления разведки при министерстве обороны киевского режима и местными боевиками. Они направлял за границу фото военно-морской техники с указанием географических координат ее расположения, а также расположения военного аэродрома, находившегося на территории Краснодарского края и его охране

Левин путем визуального наблюдения собрал информацию о деятельности ВМФ, количестве и местонахождении военных кораблей, судов в порту, дислокации воинской части и административных зданий... сообщение судебной инстанции

Известно, что первые три года россиянин будет отбывать в тюрьме.

Мастер по ремонту украл у хозяев квартиры на Магнитогорской 3 млн рублей.

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