Россиянин с молотком накинулся на толпу подростков и попал на видео

В полиции пока что не прокомментировали журналистам инцидент.

В Кировском округе российского города Омск мужчина с молотком накинулся на толпу подростков, которые стояли на крыльце около подъезда многоэтажного жилого здания. Инцидент попал на запись с камеры уличного видеонаблюдения. Кадры по социальным сетям распространило местное издание Ngs55.ru. В ролике заметно, что мужчина в черной футболке и джинсах сначала выходит из дома, после чего наносит удар по одному из юношей по лицу. Далее подозреваемый хватает другого парня из толпы сверстников, после чего волочит его по земле и замахивается над ним. Однако россиянину кто-то выпрыскивает в лицо струю из перцового баллончика. После этого нападавшему пришлось тереть глаза от боли. Очевидцы конфликта пояснили, что ситуация произошла по улице Лукашевича.

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Фото и видео: Ngs55.ru