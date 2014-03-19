В ДТП с лосём в Ленобласти пострадали три человека

Один из водителей находится в тяжёлом состоянии.

Проводится проверка по факту ДТП с лосём на 9 километре автодороги "Новая Пустошь – Невская Дубровка". Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Водитель на автомобиле Ford Focus 2 июня в 07:15 сбил выбежавшего на проезжую часть лося, после чего выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Skoda под управлением 50-летнего водителя.

В результате ДТП водитель автомобиля Ford в тяжелом состоянии, а также его пассажир, данные которого на настоящий момент также не установлены, и водитель автомобиля Skoda, оба в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.

Также утром 2 июня после ДТП с мотоциклом на Васильевском острове двух мужчин госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Фото: Telegram/ Mash на Мойке