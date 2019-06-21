После ДТП с мотоциклом на Васильевском острове двух мужчин госпитализировали в тяжёлом состоянии

По предварительным данным, Hyundai Solaris разворачивался в нарушении требований ПДД.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП с мотоциклом в Василеостровском районе. Подробности сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В пятницу, 2 июня, в 08:50 около дома 57 корпус 3 по Малому проспекту В.О. 23-летний мужчина, управляя автомобилем Hyundai Solaris, разворачивался в нарушении требований ПДД и совершил столкновение с мотоциклом Honda под управлением 32-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель мотоцикла и водитель автомобиля в тяжелом состоянии госпитализированы.

Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП