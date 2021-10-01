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Россиянин публично отрезал себе руку

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В Приморском крае мужчина лишил себя кисти.

Россиянин публично отрезал себе кисть левой руки. Инцидент мужчина записал на камеру мобильного устройства, после чего запись появилась в социальных сетях. Известно, что героем описываемых событий стал житель Приморского края. Съемка велась в одной из квартир многоэтажного дома в городе Лесозаводск. 

На кадрах видно, что полураздетый мужчина сначала долго стоит на балконе и невнятно о чем-то кричит. Таким образом гражданин привлек внимание соседей и прохожих. После этого он схватил кухонный нож и лишил себя части руки. В настоящее время сведений о состоянии здоровья пострадавшего нет. Мотив поступка россиянина неизвестен.

Маргарита Грачева, которой экс-супруг отрубил руки, раскрыла пол будущего ребенка.

Фото и видео: Telegram / Бушующий мир

Теги: лесозаводск, нож, приморский край, приморье
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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