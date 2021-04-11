Маргарита Грачева, которой экс-супруг отрубил руки, раскрыла пол будущего ребенка

В студию ее супруг вынес специальный воздушный шар черного цвета, наполненный конфетти голубого или розового цвета.

Недавно Маргарита Грачева, которой несколько лет назад уже бывший муж отрубил кисти рук из-за ревности, сообщила о беременности. Теперь же в эфире программы "Близкие люди", они с мужем узнали пол их будущего ребенка. Маргарита является ведущей этой телепередачи.

Молодая мама сама не знала, кого носит под сердцем, сама она сказала, что хочет девочку, но чувствует, что носит мальчика.

В студию ее супруг вынес специальный воздушный шар черного цвета, наполненный конфетти голубого или розового цвета. Будущие родители проткнули шар, и по всей студии разлетелись конфетти розового цвета. Так пара узнала, что у них будет девочка. У Маргариты от первого брака уже есть двое сыновей.

Видео: Instagram / @margoritka1211