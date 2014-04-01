Маргарита Грачева, которой экс-супруг отрубил кисти рук, ждет ребенка

Это будет третий ребенок для женщины.

Маргарита Грачева – девушка, которой несколько лет назад уже бывший муж отрубил кисти рук из-за ревности, сообщила о беременности.

"В ближайшем будущем нас станет на +1 больше", - написала она в Instagram, выразив надежду, что подписчики искренне за нее порадуются и поднимут бокальчик рассола с соленым огурчиком.

Маргарита ждет ребенка от нового супруга, строителя и музыканта Максима Андрющенко. Это будет для нее третий ребенок. Отец двоих сыновей, Дмитрий, находится в колонии строгого режима. Мужчину приговорили к 14 годам заключения.

Ранее Маргарита Грачева впервые показала фотографии со своей свадьбы.

Фото: Instagram/ margoritka1211