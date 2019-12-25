Маргарита Грачева впервые показала фотографии со своей свадьбы

Изувеченная бывшим мужем Маргарита Грачева наконец-то решила порадовать поклонников фотографиями со своей необычной свадьбы, которая состоялась 5 сентября.

Изувеченная бывшим мужем Маргарита Грачева показала фотографии со своей свадьбы, которая состоялась 5 сентября.

Возлюбленные расписались тайно еще год назад, а этой осенью устроили праздник для родных и близких людей.

Пара отказалась от многих традиционных моментов: вместо свадебного платья на Маргарите был белый комбинезон с открытыми плечами, который шили на заказ. Обручальные кольца у супругов – черного цвета.

В 2017 году муж вывез Маргариту в лес и топором искромсал руки (за несуществующие измены). Врачи смогли собрать одну из рук по кусочкам, вторую спасти не удалось. Сейчас Маргарита вместе с сыновьями и теперь новым мужем живет в Петербурге, куда переехала из подмосковного Серпухова.

Фото: Instagram/ margoritka1211