Свадьбы не будет: лишившаяся руки Грачева выступила с заявлением

Пара должна была оформить свои отношения на выходных.

Россиянка Маргарита Грачева, которой бывший муж отрубил кисти рук, в Instagram заявила от "отмене" свадьбы с новым избранником.

Пара расписалась в ЗАГСе Петербурга и провела этот день вдвоем. Им пришлось целый год скрывать свой брак от родных и близких, также они обманули и фотографа в прошлом году, сказав что они снимают love story.

Также Маргарита Грачева и ее избранник устроили подставную церемонию. Когда молодожены должны были обменяться кольцами, ее супруг выбросил коробочку и объявил собравшимся, что церемонии не будет. После ведущий объяснил гостям, что пара уже состоит в браке ровно год.

В конце 2017 года муж Маргариты Грачевой несколько раз увозил ее в лес, где угрожал убить ее. В порыве ревности он позже отрубил Маргарите кисти рук топором, нанеся не менее десяти ударов. Врачи смогли спасти только одну руку, вместо второй – протез. Суд приговорил мужчину к 14 годам колонии строгого режима и обязал выплатить компенсацию в два миллиона рублей.

Ранее Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки, снялась в романтической фотосессии на Финском заливе.

Фото: Instagram/ margoritka1211