Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки, снялась в романтической фотосессии на Финском заливе

Также девушка написала несколько интересных фактов о себе.

Маргарита Грачева, которой в 2017 году муж-садист отрубил руки, снялась в новой фотосессии на Финском заливе. Своим примером россиянка вдохновляет других женщин. Маргарита доказывает, что даже после тяжелых травм и с инвалидностью можно радоваться жизни и оставаться красивой.

К фотографиям в белом платье и соломенной шляпке девушка перечислила 10 фактов о себе. Многих заинтересовал пункт про скорое замужество. Однако, Маргарита предупредила, что два факта в этом списке являются неправдой.

Новые фото Маргариты Грачевой обрадовали всех ее фолловеров, ей написали множество лестных комментариев.

Сейчас Маргарита вместе с сыновьями живет в Петербурге, куда переехала из подмосковного Серпухова. В 2017 году муж вывез её в лес и топором искромсал руки (за несуществующие измены). Врачи смогли собрать одну из рук по кусочкам, вторую спасти не удалось.

Фото: Instagram/ margoritka1211