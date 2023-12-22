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Россиянин провез ребенка по оживленной дороге на снегокате и попал на видео

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Полиция устанавливает личность водителя, создавшего опасную ситуацию на дороге.

Под Арамилем Свердловской области водитель легкового автомобиля провез ребенка на снегокате, привязанном тросом к машине. Очевидцы заметили, что ребенок двигался по трассе с оживленным трафиком. Другие участники движения смогли заснять инцидент на видео. В кадре заметно, что несовершеннолетний находился вне салоне машины. Его едва не сбила одна из машин на перекрестке. В настоящее время представители региональной Госавтоинспекции разыскивают правонарушителя. Согласно предварительным сведениям, водителем может оказаться отец мальчика.

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Фото и видео: Telegram / Readovka

Теги: дети, регионы, свердловская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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