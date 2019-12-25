Россиянка незаконно пыталась перевезти через границу под Выборгом оружие

Женщина въезжала на территорию России.

Пограничники обнаружили в багажном отсеке автомобиля, который въезжал в Российскую Федерацию, оружие и патроны. Это подтвердила экспертиза, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

Машину проверяли на одном из пунктов пропуска в Выборгском районе 23 июля 2020. В машине гражданки 1981-го года рождения обнаружили сумху-чехол коричневого цвета для хранения и перевозки оружия. Внутри находилось гладкоствольное охотничье оружие и охотничьи патроны 12 калибра иностранного производства.

Было установлено, что предметы принадлежат ее гражданскому супругу. Разрешения на ввоз в РФ женщина не получала. Предметы изъяли и передали полиции.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что стреляющие в поле мужчины перепугали жителей Шушар.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по СПб и ЛО